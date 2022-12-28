اصطدام أكثر من 200 سيارة في حادث سير في الصين بسبب الضباب

2022/12/28 | 12:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تسبب الضباب الكثيف الذي حجب الرؤية في مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان بشرق الصين في حادث سير فوق جسر، تمثل في اصطدام أكثر من 200 سيارة.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن الحادث وقع صباح اليوم الأربعاء على جسر ذي اتجاهين في مدينة تشنغتشو.

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