الدفاع توجه دعوة للطلبة المقبولين في دورة الكلية العسكرية رقم 113

2022/12/28 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعت وزارة الدفاع، اليوم الاربعاء، للطلبة المقبولين في دورة الكلية العسكرية رقم 113.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) ان "وزارة الدفاع تدعو الطلبة المقبولين في دورة الكلية العسكرية/ 113، والمدرجة أسماؤهم في القوائم المرفقة بالرابط ادناه، الى الحضور الى مقر الكلية العسكرية الأولى في الرستمية مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية وحسب المواعيد للمحافظات المشار اليها في الجداول المرفقة ادناه، ومن يتخلف عن الحضور يسقط حقه في القبول بالدورة.

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