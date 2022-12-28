اختناقات مرورية حادة تضرب الكرادة إثر احتجاجات قرب بوابة الخضراء (صور)

2022/12/28 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

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افاد مراسل (بغداد اليوم)، الاربعاء، بحصول اختناقات مرورية وسط العاصمة نتيجة احتجاجات قرب المنطقة الخضراء شديدة التحصين.

وقال مراسلنا، إن منطقة الكرادة وسط بغداد شهدت اختناقات مرورية للمركبات بسبب خروج احتجاجات قرب بوابة المنطقة الخضراء والجسر المعلق.

واضاف، أن الاحتجاجات هي لاساتذة ومنتسبي جامعة بغداد للمطالبة بتوزيع قطع الاراضي.

تحرير: أ.ف

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