2022/12/28 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر امني مطلع، اليوم الاربعاء، عن انطلاق عملية عسكرية مزدوجة في محوريين لتعقب خلايا داعش في ديالى.

وقال المصدر لـ ( بغداد اليوم)، إن "قوات الفرقة الاولى انطلقت من عدة محاور لتنفيذ واجب امني في قاطعي حاوي العظيم (80كم شمال بعقوبة) وحوض ناريين( 75كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب خلايا داعش".

واضاف، أن" العملية المزودجة والتي تجري وفق سياقات محددة من قبل غرقة العمليات تجري وفق قاعدة اهداف مهيئة مسبقا" لافتا الى ان "العملية تجري في اراض معقدة من الناحية الجغرافية وتسهم بتمشيط منحدرات وتلال تشكل مسارات لتسلل خلايا داعش بين فترة واخرى".

واشار الى" اهمية العملية في انها ستحد من خطورة الخلايا النائمة في اثنين من القواطع المهمة في شمال وشمال شرق ديالى".

وتشهد محافظة ديالى بين فترة وأخرى خروقات أمنية متكررة، آخرها الهجوم المسلح على قرية البو بالي، والذي راح ضحيته 12 مدنيا بين شهيد وجريح.

وعقد رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير يارالله في وقت سابق اجتماعا موسعا مع قادة امن ديالى في بعقوبة تناولت 7 ملفات مهمة للغاية ابرزها سبل منع تكرار مجزرة البو بالي الاخيرة وانهاء اي فراغات في القواطع واعادة الانتشار في 7 مناطق بالوقت الحالي وتفعيل الجهد الاستخباري.

تحرير : ع .



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