2022/12/28 | 13:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أصدرت منظمة الصحة العالمية، تنبيها بشأن وجود دفعة ملوثة من منتج...

ظهرت المقالة الصحة العالمية تحذر من دواء ملوث يستخدم لعلاج السرطان في لبنان واليمن أولاً على المسلة.

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