2022/12/28 | 13:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أوضحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأربعاء، 28 كانون الاول، 2022،...

ظهرت المقالة مسؤول بوزارة الصناعة يوقع عقدا دون مناقصة..



وتلاعب في الاعفاء الكمركي أولاً على المسلة.

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