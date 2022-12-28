2022/12/28 | 13:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UrrjH_uuUjo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية فعاليات مهرجان " للعراق نغني " على حدائق ألف ليلة وليلة | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية فعاليات مهرجان " للعراق نغني " على حدائق ألف ليلة وليلة | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).