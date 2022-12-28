2022/12/28 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزارة الدفاع تدعو الطلبة المقبولين في دورة الكلية العسكرية/ 113 إلى الحضور لمقر الكلية العسكرية الأولى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع توجه دعوة للطلبة المقبولين في الدورة 113 - عاجل ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع توجه دعوة للطلبة المقبولين في الدورة 113 - عاجل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).