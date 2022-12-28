صلاح الدين.. انطلاق حملة واسعة لرصد المخالفات المرورية

2022/12/28 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتأكدت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، انطلاق حملة واسعة لرصد ومحاسبة سائقي المركبات والمخالفين لقواعد وانظمة المرور في صلاح الدين.

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