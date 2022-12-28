قصف أوكراني للقوات الروسية في خيرسون

2022/12/28 | 13:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قصفت قوات الدفاع الأوكرانية، الثلاثاء، موقع قيادة تابعاً للقوات الروسية ومناطق تركيز العتاد الروسي ومستودعين للذخيرة وهدفاً عسكرياً مهماً.

جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وأوردته وكالة الأنباء الأوكرانية يوكرينفورم اليوم الأربعاء.

وذكر تقرير وكالة يوكرينفوم “خلال الساعات الـ24 الماضية، قصفت القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية موقع قيادة وسبع مناطق تتركز فيها القوة العاملة والمعدات العسكرية وموقعين للذخيرة، بالإضافة إلى هدف عسكري مهم للمحتلين”.

وتابع التقرير “خلال الساعات الـ24 الماضية، شن العدو هجوماً صاروخياً ونفذ 33 هجوماً، باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الانطلاق، بالأخص، على أهداف مدينة في خيرسون”.

وأضاف التقرير أنه مازال هناك مخاوف من أن تشن القوات الروسية ضربات جوية وصاروخية على البنية التحتية الحيوية في البلاد.

وذكر التقرير أن قوات الدفاع الأوكرانية قتلت حوالي 103 آلاف و220 جندياً روسياً منذ بدء الغزو الروسي على البلاد في 24 فبراير(شباط) الماضي حتى مساء الثلاثاء.

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