2022/12/28 | 13:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلاق الدفعة 12 من راتب المعين المتفرغ

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