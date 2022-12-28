نصيف تدعو السوداني للتراجع عن قرار احتكار الصيانة والتأهيل للشركات المصنعة للوحدات التوليدية

2022/12/28 | 13:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائب عالية نصيف، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء الى التراجع عن القرار الذي أصدره في جلسته المنعقدة أمس والذي يسمح للشركات المصنعة للوحدات التوليدية باحتكار الصيانة والتأهيل.وقالت نصيف في بيان إنه “سبق وأن حذرنا منذ العام الماضي من … Readmore

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