الخزعلي: قرار تمليك الدور للأيزيديين يأتي إنصافاً لشريحة عانت من الظلم والتهميش طوال عقود

2022/12/28 | 13:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الامين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، أن قرار مجلس الوزراء بتمليك الدور للأيزيديين يأتي إنصافاً لشريحة عانت من الظلم والتهميش طوال عهود الحكومات والأنظمة التي توالت على العراق

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