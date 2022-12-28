البنك المركزي يستهدف ايام العطلة لمنع ارتفاع اسعار الدولار خلالها

2022/12/28 | 14:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، اتخاذ عدة إجراءات منذ الأسبوع الماضي لاستقرار سعر صرف الدولار، فيما أشار إلى ترشيح عدد من المصارف لبيع عملة الدولار للمواطنين أيام العطل الرسمية.

وقال مستشار البنك المركزي، إحسان الياسري، إن “البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات لتوفير عملة الدولار الأجنبي منذ الأسبوع الماضي، نتج عنها انخفاض سعر الصرف في السوق المحلي”.

وأشار إلى أن “البنك سيصدر تعليمات لعدد من المصارف التي تم اختيارها من قبله، للعمل أيام العطل الرسمية وهي يوم غد الخميس والجمعة والسبت والأحد المقبلة، لكي يستمر ببيع الدولار إلى الجمهور، مما سيعمل على تلبية متطلبات أصحاب الاحتياجات من النقد الأجنبي لأغراض السفر والعلاج والدراسة”، مؤكداً أن “الأيام المقبلة ستشهد عرض عملة الدولار النقدي تلبية تامة”.

وعن انتشار معلومات تفيد بامتناع البنوك عن صرف أرصدة المواطنين بالدينار وإعادة تجربة لبنان، أوضح الياسري، أن “هذه المعلومات غير صحيحة تماماً، والدينار العراقي متوفر بكثرة في المصارف وفي خزائن البنك المركزي”، منوهاً بأن “هذه شائعات يطلقها المتضاربون”.

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