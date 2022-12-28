"وكأنّ جسمي متماسك بعلكة".. مرضى يروون معاناتهم من متلازمة اهلرز دانلوس النادرة

2022/12/28 | 14:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متلازمة اهلرز دانلوس (EDS) عبارة عن مجموعة من الاضطرابات الوراثية التي تؤثر على النسيج الضام في الجسم، ما ينتج عنه مجموعة واسعة من الأعراض المنهكة.تقول إحدى المريضات: "لقد وُلدنا بهذه (المتلازمة) ولن نتحرّر منها أبدًا ونحن أحياء".استمع إلى قصص 5 أشخاص يعيشون مع هذه المتلازمة.

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