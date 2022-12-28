2022/12/28 | 14:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OA6M8XFC1kY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ساحة الرصافي، قرب سوق الشورجة - ناس وناس ٢٠٢٢ - الحلقة ٣٦٨) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ساحة الرصافي، قرب سوق الشورجة - ناس وناس ٢٠٢٢ - الحلقة ٣٦٨) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).