خلال زيارته الرد السريع.. وزير الداخلية يصدر توجيهات للدورة 53 ضباط عالية

2022/12/28 | 14:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاربعاء، خلال زيارته قيادة فرقة الرد السريع عدة توجيهات لدورة 53 ضباط عالية التي ستقام في مدرسة القوات الخاصة.

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