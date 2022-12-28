اعتقال عاملة أجنبية سرقت مبلغ مالي

2022/12/28 | 14:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باعتقال عاملة اجنبية سرقت أكثر من "40 شدة" من أحد منازل العاصمة بغداد.

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