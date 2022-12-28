الدفاع توجه دعوة للطلبة المقبولين في الدورة 113

2022/12/28 | 14:27 - المصدر: السومرية نيوز

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وجهت وزارة الدفاع ، اليوم الاربعاء، دعوة للطلبة المقبولين في دورة الكلية العسكرية/ 113 إلى الحضور لمقر الكلية العسكرية الأولى.

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