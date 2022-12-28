2022/12/28 | 14:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

انخفض حجم التداول اليومي في السوق الفورية لمنصات تداول العملات الرقمية إلى أقل من 10 مليارات دولار لأول مرة منذ ديسمبر من عام 2020.

انخفض حجم التداول الفوري إلى 9.2 مليار دولار في 25 ديسمبر قبل أن يواصل انخفاضه إلى 8.5 مليار دولار في 27 ديسمبر.

كانت آخر مرة كان حجم التداول اليومي الفوري فيها أقل من 10 مليارات دولار في 17 ديسمبر 2020، عندما تجاوز سعر البيتكوين 20 ألف دولار للمرة الأولى في اليوم السابق.



يتم تداول البيتكوين الآن حول 16,800$.

تراجعت معاملات NFT أيضًا جنبًا إلى جنب مع عمليات تداول العملات الرقمية، حيث أظهرت البيانات أن مبيعات NFT قد انخفضت كل شهر منذ أبريل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التداول اليومي للعملات الرقمية يهوى لأقل من 10 مليار لأول مرة منذ 2020 ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التداول اليومي للعملات الرقمية يهوى لأقل من 10 مليار لأول مرة منذ 2020 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).