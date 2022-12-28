2022/12/28 | 14:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي همام حمودي، اليوم الأربعاء، إلى وقفة موحدة لتحويل “أزمة الدولار” لفرصة لتحرير أموال العراق.وقال حمودي في بيان “هل نستطيع تحويل ازمة الدولار الى فرصة؟”، مستدركا “نعتقد آن الأوان لتحويل تحدي ازمة تصاعد الدولار … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (همام حمودي يدعو الى وقفة موحدة لتحويل أزمة الدولار لفرصة لتحرير أموال العراق) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (همام حمودي يدعو الى وقفة موحدة لتحويل أزمة الدولار لفرصة لتحرير أموال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).