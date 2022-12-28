تحديد موعد بدء الرحلات الجوية بين مطاري كركوك والبصرة

2022/12/28 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

حدد مطار كركوك الدولي، اليوم الأربعاء، موعد بدء الرحلات الجوية منه الى مطار البصرة.

وذكر إعلام مطار كركوك في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أنه "حدد موعد بدء رحلاته رسميا في 5 كانون الثاني بين مطار كركوك الدولي و مطار البصرة".

وفي وقت سابق، افتتح وزير النقل ناصر الشبلي، مطار كركوك الدولي، ليكون سادس مطار دولي يمتلكه العراق، والأحدث في المطارات الدولية والمحلية التي جرى تدشينها في السنوات العشر الأخيرة.

ويذكر أن محافظة البصرة تشهد حضوراً جماهيرياً من مختلف المحافظات من أجل حضور بطولة خليج 25، المزمع اقامتها في 6 كانون الثاني المقبل على ملعبي جذع النخلة والميناء الأولمبي، وبمشاركة 7 دول بالاضافة للبلد المستضيف.

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