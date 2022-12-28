رئيس الجمهورية يطلع على جهود محكمة استئناف نينوى بتقديم الخدمات للمواطنين

2022/12/28 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

اطلع رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الاربعاء، على جهود محكمة استئناف محافظة نينوى بتقديم الخدمات للمواطنين.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "زار رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد صباح اليوم الاربعاء الموافق 28 /12/ 2022، رئاسة محكمة استئناف نينوى".

واضاف، أن "رئيس الجمهورية اطلع على الجهد المبذول من قبل القضاء في محافظة نينوى والتقدم الحاصل في تقديم الخدمات القضائية والقانونية للمواطنين".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الى نينوى في زيارة تفقدية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد وصل اليوم إلى محافظة نينوى للاطلاع على أحوال المدينة وسكانها"، مبيناً أن "الرئيس رافقه عدد من الوزراء وهم كل من وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري ووزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله ووزير البيئة نزار ئاميدي ووزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني ووزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو وعدد من كبار المسؤولين".

وأضاف أن "رشيد زار عند وصوله مبنى المحافظة، والتقى المحافظ نجم الجبوري، والكادر الإداري المتقدم في مجلس المحافظة، بالإضافة إلى القادة الأمنيين وعدد من نواب المحافظة"، مشيراً الى أن "رئيس الجمهورية استمع إلى شرح من المحافظ الجبوري بشأن الأوضاع في المحافظة والمعوقات التي تقف بوجه النهوض بواقعها على المستويات الخدمية والأمنية والاقتصادية".

وأشار رئيس الجمهورية، وفقاً للبيان، إلى "القيمة التي تحظى بها محافظة نينوى بالنسبة للعراقيين جميعاً بالإضافة إلى خيراتها ومواردها الطبيعية والزراعية"، داعياً إلى "ضرورة السعي الجاد من قبل جميع الجهات ذات العلاقة لإحياء المحافظة اقتصادياً وعمرانياً وثقافياً".

وأكد أن "الموصل قادرة على تجاوز الفترات المظلمة أبان العصابات التكفيرية والعودة إلى مكانتها السابقة وحل مشاكلها وتعزيز استقرارها الأمني ووحدة سكانها"، لافتاً الى "أهمية العمل الجدي لتنفيذ وتلبية المطالب المشروعة لأبناء المحافظة وصولاً إلى نتائج إيجابية ترتقي بواقعها وتحقق آمال أبنائها في حياة حرة كريمة".

وأشار الى "أهمية تعزيز السلم الأهلي وتمتين الروابط الاجتماعية من خلال الحث على تبني الأفكار الإيجابية التي تذلل العقبات أمام تطور الموصل في المجالات كافة"، مشدداً على "ضرورة الارتقاء بالواقع الخدمي للموصل من خلال إعادة إعمار المناطق المحررة فيها وتبني التخطيط الحديث والبدء بإنجاز المشاريع ذات التماس المباشر بحياة المواطنين وبما يؤمن جميع متطلباتهم".

تحرير: أ.ف

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