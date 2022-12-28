الرئيس العراقي يؤكد المضي بإعادة إعمار مدينة الموصل وإكمال المشاريع

2022/12/28 | 14:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال

رشيد، اليوم الاربعاء، على اهمية المضي

بإعادة إعمار مدينة الموصل وإكمال

المشاريع.

وذكر رشيد في تغريدة بتويتر

تابعتها وكالة نون الخبرية، "في الموصل

بين أهلنا للاستماع

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