البنك المركزي: تعليمات جديدة ستصدر لعدد من المصارف بشأن سعر الدولار

2022/12/28 | 14:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك سيصدر تعليمات لعدد من المصارف التي تم اختيارها من قبله.

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