بعد صدمات 2022 الاقتصاد العالمي سيدفع الثمن

2022/12/28 | 14:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: بعدما كان العالم يتوقع عاما من الازدهار في 2022، واجه الاقتصاد...

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