2022/12/28 | 14:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: محمد رشيد في اغلب الجلسات الخاصة يتحدث البعض عن سيرة المثقفين...

ظهرت المقالة السياسة إبتلعت الادباء والفنانين أولاً على المسلة.

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