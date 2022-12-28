2022/12/28 | 14:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توقفت حركة الطيران في مطار طصبيحة كوكجن” الدولي في إسطنبول، اليوم الأربعاء، بعد انفجار أنبوب غاز في المنطقة، بحسب وسائل إعلام محلية.وذكرت قناة “خبر ترك تي في” أنه تم تعليق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقف حركة الطيران في مطار بإسطنبول بعد وقوع انفجار المركز الخبري الوطني.

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