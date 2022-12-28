صور.. 200 مركبة في حادث تصادم هائل

2022/12/28 | 15:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخص في حادث مروري كبير تضررت فيه نحو 200 مركبة في وسط الصين، وفق ما ذكرت شبكة البث الرسمية "سي سي تي في" الأربعاء، بينما أظهرت صور من الموقع حالة من الفوضى.

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