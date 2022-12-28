2022/12/28 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد،

اليوم الاربعاء، القاء القبض على مغتصب

طفلتين شرقي بغداد.

وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام

بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحداهن بعمر 5 سنوات.. إجرام بغداد تطيح بمغتصب طفلتين شرقي العاصمة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحداهن بعمر 5 سنوات.. إجرام بغداد تطيح بمغتصب طفلتين شرقي العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).