2022/12/28 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاربعاء، لوزير الدفاع ثابت العباسي، على اهمية رفع المستوى القتالي لتشكيلات القوات المسلحة وتأهيلها تدريباً وتجهيزاً وتسليحاً.

وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه اليوم وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الوضع الأمني والعسكري في البلاد".واكد المالكي بحسب البيان، على "اهمية رفع المستوى القتالي لتشكيلات القوات المسلحة وتأهيلها تدريباً وتجهيزاً وتسليحاً، وتطوير مستوى الخطط الموضوعة لمواصلة زخم العمليات العسكرية لمطاردة فلول الإرهاب واستئصال جذوره ومنابعه، بما يحقق الحياة الآمنة والمستقرة لجميع ابناء الوطن".ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون الى "الاهتمام بالمقاتلين ومعالجة مشاكلهم وخاصة الجرحى والمصابين وذوي الشهداء".

تحرير: أ.ق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يؤكد لوزير الدفاع اهمية رفع المستوى القتالي للقوات المسلحة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يؤكد لوزير الدفاع اهمية رفع المستوى القتالي للقوات المسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).