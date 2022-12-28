المساءلة والعدالة تصدر توضيحا بشأن تقديم الطلبة وقبولهم في الدراسات العليا

2022/12/28 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

اصدرت لجنة المساءلة والعدالة في وزارة التعليم العالي، اليوم الاربعاء، توضيحا بشأن تقديم الطلبة وقبولهم في الدراسات العليا.

وجاء في وثيقة صادرة من الوزارة تلقتها (بغداد اليوم ) ان " قانون النافذ لم يتطرق الى اي شرط يتوقف عليه السماح بتقديم الطلبة الى الدراسات العليا من عدمه ".

وكانت اللجنة المحلية للمساءلة والعدالة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد الغت في وقت سابق ،شروط المساءلة للقبول في الدراسات العليا.



مبينة في وثيقة سابقة (اعلمتنا دائرة البحث والتطوير بموافقة الوزير على الغاء شرط المساءلة والعدالة للقبول في الدراسات العليا ،وسيتم تضمين الموافقة حسب ضوابط التقديم والقبول في الدراسات داخل العراق للعام الدراسي المقبل)، مشددة على (عدم مفاتحة اللجنة لبيان موقف طلبة الدراسات العليا دخل البلاد من اجراءات المساءلة والعدالة).

تحرير : ع .



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