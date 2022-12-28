2022/12/28 | 15:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1KwzaPhk7Ow

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اختبار صعب للسوداني.. ثورة جياع سياسية سيقودها الصدري والتشريني | اخبار الثالثة 2022/12/28) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اختبار صعب للسوداني.. ثورة جياع سياسية سيقودها الصدري والتشريني | اخبار الثالثة 2022/12/28) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).