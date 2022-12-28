2022/12/28 | 15:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اغلقت الادارة المحلية لمنطقة المنصور وسط بغداد، اليوم الاربعاء، عمارة الجادرجي في المنصور خوفاً من انهيارها.وأظهرت صورة اطلعت عليها وكالة ايرث نيوز اغلاق عمارة الجادرجي للحاسبات في المنصور بسبب تزايد التشققات وخشية من حصول انهيار في العمارة.وكانت مديرية الدفاع المدني قد أوصت في وقت سابق بإخلاء عمارة الجادرجي فوراً من شاغليها، […]

ظهرت المقالة بالصورة..



اغلاق عمارة الجادرجي في المنصور خوفاً من انهيارها أولاً على ايرث نيوز.

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