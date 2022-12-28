عسكريين امريكيين سابقين: الولايات المتحدة لا تستطيع ردع الصين وحماية تايوان من اي غزو

2022/12/28 | 15:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب بعض المسؤولين العسكريين السابقين والمحللين في الولايات المتحدة، عن شكوكهم في قدرة الجيش الأمريكي على مواجهة الصين في المحيطين الهندي والهادئ، خاصة إذا ما استخدمت القوة في حل قضية تايوان.وذكرت صحيفة “بوليتيكو” في تقرير أن الولايات المتحدة كانت … Readmore

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