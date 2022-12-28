الفتح: تواقيع نيابية لاستضافة محافظ البنك المركزي بخصوص ارتفاع سعر صرف الدولار

2022/12/28 | 15:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن كتلة الفتح النيابية النائب رفيق الصالحي , الأربعاء , توقيع كافة نواب تحالفه على طلب عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة قضية ارتفاع سعر الصرف وبحضور محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس إدارة البنك .وقال الصالحي في … Readmore

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