2022/12/28 | 16:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الدكتورة داريا روساكوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن الوزن الزائد يشكل ثقلا إضافيا على القلب والأوعية الدموية، ويزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري.وتكشف الخبيرة في مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا” أسباب السمنة وكيفية التخلص من الوزن الزائد.وتقول: “السمنة، هي علامة بصرية لمشكلات مركزية داخل الجسم.الدهن يشير إلى مشكلات.والسمنة، […]

ظهرت المقالة طبيبة روسية تكشف العواقب الخطيرة للوزن الزائد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيبة روسية تكشف العواقب الخطيرة للوزن الزائد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبيبة روسية تكشف العواقب الخطيرة للوزن الزائد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).