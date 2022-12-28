داخلهما 10 إرهابيين.. الـ

2022/12/28 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، تدمير وكرين لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، داخلهما 10 إرهابيين، في محافظة ديالى.

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