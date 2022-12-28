إنخفاض الدولار في الاسواق المحلية

2022/12/28 | 16:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت أسعار صرف الدولار امام الدينار، ظهر اليوم الاربعاء، انخفاضا في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وسجلت بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين ظهر اليوم 154000 دينار عراقي مقابل 100 دولار”.

كما سجلت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 155000 دينارا، بينما بلغت اسعار الشراء 153000 دينارا لكل 100 دولار.

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