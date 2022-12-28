2022/12/28 | 16:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلّم سُّلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، رسالة خطيّة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تتعلق بأوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات في إطار العلاقات الثنائية الطيّبة التي تجمعهما.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، تسلّم السلطان هيثم الرسالة خلال استقباله، صباح اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وطبقاً للوكالة، جرى خلال المقابلة بحثُ مسارات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة ومُجمل المستجدّات الإقليمية والدولية.

التالي

منذ 31 دقيقة

الكرملين يرفض خطة السلام الأوكرانية

منذ 3 ساعات

قصف أوكراني للقوات الروسية في خيرسون

منذ 4 ساعات

تونس تحبط هجرة غير شرعية نحو إيطاليا

منذ 5 ساعات

اصطدام أكثر من 200 سيارة في حادث سير في الصين بسبب الضباب

منذ يوم واحد

ألمانيا تصدر أسلحة بأكثر من 8 مليارات يورو في 2022

منذ يوم واحد

البيت الأبيض: مناورات الصين قرب تايوان “استفزاز”

منذ يوم واحد

الهند تدرس الانضمام إلى اتفاقية “الإعسار عبر الحدود”

منذ يوم واحد

اليابان تنشر وحدة دفاع صاروخي قرب تايوان

منذ يومين

الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 40 جندياً أوكرانياً جنوب دونيتسك

منذ يومين

مقتل مسؤول في طالبان بتفجير سيارة مفخخة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية إيران يبحثان الأوضاع الإقليمية في عُمان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير خارجية إيران يبحثان الأوضاع الإقليمية في عُمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).