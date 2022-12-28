2022/12/28 | 16:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنانة مريم رعد: الأغاني العراقية رائجة في أمريكا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: I0LP5Kv0Muo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنانة مريم رعد: الأغاني العراقية رائجة في أمريكا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنانة مريم رعد: الأغاني العراقية رائجة في أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).