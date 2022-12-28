"هل ستعلمني كيف أبكي"؟.. نجم منتخب فرنسا يسخر من الأرجنتيني دي ماريا

2022/12/28 | 16:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أنه لا تزال الأجواء مشحونة بين لاعبي المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني رغم مرور أكثر من عشرة أيام على انتهاء بطولة كأس العالم في قطر.

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