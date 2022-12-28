عاصفة ثلجية تتسبب بوفاة ثلاثة وستين شخصاً في أمريكا: تجمدوا داخل السيارات

2022/12/28 | 16:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: بدأت العاصفة الثلجية التي ضرب الولايات الشرقية الأميركية بالانحسار بعدما تسبّبت...

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