2022/12/28 | 16:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت صفحة عالم الألتراس المختصة بجماهير كرة القدم، الأربعاء 12/28/2022، قائمتها...

ظهرت المقالة أفضل 10 جماهير للأندية عالميا في 2022..



الصدارة عربية أولاً على المسلة.

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