جدل في العراق حول حل هيئة المساءلة والعدالة الخاصة باجتثاث البعث

2022/12/28 | 16:43 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من وجود اتفاق سياسي في العراق تم بموجبه تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، حول إحالة ملف هيئة اجتثاث البعث، إلى القضاء تمهيدا لإلغائها، فإن هناك سياقات قانونية ودستورية تحول دون تحقيق ذلك.

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