في إسطنبول.. كيف يتنقّل سكان المدينة بين ضفّتَيْ القارتين الأوروبية والآسيوية؟

2022/12/28 | 16:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدينة إسطنبول التركيّة، الوحيدة في العالم التي يَسعُها الإدّعاء أنها تمتد عبر قارّتين.وهكذا سكّانها يتنقّلون بين أوروبا وآسيا.

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