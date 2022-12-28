2022/12/28 | 16:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفردة القرن للتفخيم والتشهير – فاتح عبد السلام تنال كلمة “القرن” في هذه الأيام وقعاً خاصاً للتفخيم السياسي في الاعلام المرتبط بالدول والحكومات والاحزاب بشأن قضايا محددة تحتمل أوجه التأويل والاختلاف، وربّما الاتهامات أيضاً.حين جرى افتتاح القرن الحادي والعشرين بثلاثة أحداث كبرى هي تفجير البرجين وقصف مبنى البنتاغون بالطائرات المخطوفة، وحرب أفغانستان التي استمرت […]

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