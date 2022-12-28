2022/12/28 | 17:05 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يدخل التيار الصدري وتشرين على خط أزمة الدولار؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Lr4CoQQ_Lno
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يدخل التيار الصدري وتشرين على خط أزمة الدولار؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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