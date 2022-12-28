2022/12/28 | 17:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقطة أظهرت قطع جليدية عائمة بخليج بافين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النعش العائم.. رسالة 2022 المخيفة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النعش العائم.. رسالة 2022 المخيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).