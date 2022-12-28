2022/12/28 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض كبير في أسعار صرف الدولار بالعراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - انخفاض كبير في أسعار صرف الدولار بالعراق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض كبير في أسعار صرف الدولار بالعراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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