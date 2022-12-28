انخفاض كبير في أسعار صرف الدولار بالعراق - عاجل



انخفاض كبير في أسعار صرف الدولار بالعراق - عاجل
2022/12/28 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم -  انخفاض كبير في أسعار صرف الدولار بالعراق

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